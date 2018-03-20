Konya’da müstakil evde yangın paniği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yaşanan panik anı telefonla kaydedildi.
Yangın, ilçeye bağlı Hacıakif Mahallesi 40676 Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yangın olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, fenalık geçiren bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaşanan panik ve korku anları bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak bitişikte bulunan evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye, yastık içerisinde olduğu iddia edilen parayı aradı
Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangına neden olduğu öne sürülen televizyonu ve eşyaları dışarıya çıkardı. Bu sırada ev sahibinin yanan eşyalar arasında bulunan yastık içerisinde 2 bin 500 lira olduğunun söylenmesi üzerine eşyalar arasında arama yapıldı. Yastıkları kesen ve hasırlar arasında uzun süre para arayan itfaiye, paraları bulamadı.
Görgü tanıkları, evde bulunan televizyonun altında alevler gördüklerini bu yüzden yangının televizyondan çıktığını tahmin ettiklerini ileri sürdü.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.
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