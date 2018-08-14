Konya'da orman yangını

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.
Beykavağı ve Kestel mevkii arasındaki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, helikopterle de havadan destek sağlandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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