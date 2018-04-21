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Konya’da otobüs kazası: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 03:18 | Son Güncelleme

Konya’da etkili olan yağmur yağışı sonrası kontrolden çıkan yolcu otobüsünün düşük bankete inmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da etkili olan yağmur yağışı sonrası kontrolden çıkan yolcu otobüsünün düşük bankete inmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayburt’tan Antalya’ya gittiği öğrenilen Tufan K. idaresindeki 41 TB 029 plakalı yolcu otobüs yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan cadde üzerinde bulunan kavşakta kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs kavşağın üzerinden geçerek düşük bankete indi. Kaza sonrası otobüste bulunan sürücü ve 18 yolcu yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Bu sırada belinin ağrıdığını söyleyen bir yolcu ise otobüs içerisinden polis ve sağlık ekiplerince sedyeye alınarak çıkarıldı. Yaralılar kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sırasında otobüste bulunan muavin Furkan D.,“Ben muavin koltuğunda oturuyordum. Uykum vardı, uyuyordum. Araba bir anda sekmeye başladı. Sonra zıpladık aşağı uçtuk. Ben kafamı cama vurdum. Şoförde yaralandı. Otobüs Bayburt’tan geliyordu, Antalya’ya gidiyordu” ifadelerini kullandı. Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan Adnan D. ise, “Yağmurlu havaydı. Araba bir yere vurdu ondan sonra kontrolü kaybetti. Kaldırımın üstünden doğru aşağı uçtuk” dedi.
Kaza sonrası polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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