Konya’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürşen G. yönetimindeki 42 BFF 03 plakalı otomobil, Göçü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Melahat G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.