HABER

Konya’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 13.

Konya’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürşen G. yönetimindeki 42 BFF 03 plakalı otomobil, Göçü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Melahat G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Konya’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattıAK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.