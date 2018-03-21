Konya’da otomobil meyve bahçesine devrildi: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin meyve bahçesine devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erhan K. (37) yönetimindeki 42 TN 669 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta karayolunda seyir halindeyken 10’uncu kilometrede kontrolden çıkarak meyve bahçesine devrildi. Kazada, takla atarak ters dönen araçta bulunan sürücü ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.N. (6), Melek (59), Zeliha (30) ve Cafer K. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.