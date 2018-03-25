Konya’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Ediniline bilgiye göre, Emine İ. (28) idaresindeki 42 GB 381 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Emine İ. ile araçta bulunan çocukları M.E.İ. (6), İ.İ. (3) ve 1 yaşındaki Y.E.İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.