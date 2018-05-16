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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında, Seydişehir-Antalya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Arı yönetimindeki 48 AC 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Arı ile yanında bulunan annesi Fatma Arı, Ayşe Kara ve Mustafa Kara yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıKonya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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