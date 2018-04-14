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Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi’yle Kudüs Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi’yle Kudüs Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit G. idaresindeki 42 BYR 33 plakalı otomobille Kudüs Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Muhammed İkbal Caddesi’ne döndüğü sırada otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü Halit G. ile Derya Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
İki kişinin yaralandığı trafik kazası cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün Kudüs Caddesi üzerinden geldiği ve Muhammed İkbal Caddesi’ne döndüğü sırada kontrolden çıkarak takla attığı görülüyor. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşların koşarak araçtakilere yardım ettiği görülüyor.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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