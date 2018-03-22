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Konya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Abdulvahap A.

Konya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Abdulvahap A. (38) idaresindeki plakasız motosiklet, Cafer T. idaresindeki 42 GB 500 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Abdulvahap A., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Abdulvahap A., yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, plakasız olan motosiklet ise çekici yardımıyla oto parka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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