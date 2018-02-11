HABER

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 05:15 | Son Güncelleme

Konya’da sokak üzerinde park halinde olan otomobil parke taşıyla ön sol camı kırılarak içeri atılan yanıcı maddeyle ateşe verilerek kullanılamaz hale geldi.Olay, merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Taşpazar Sokak üzerinde meydana geldi.

Konya’da sokak üzerinde park halinde olan otomobil parke taşıyla ön sol camı kırılarak içeri atılan yanıcı maddeyle ateşe verilerek kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Taşpazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atiye S.’ye ait olduğu öğrenilen 80 LD 061 plakalı otomobilin yandığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aracın dışarıdan parke taşı atıldıktan sonra yanıcı bir madde ile aleve verildiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri araçta incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri aile ile arasında daha önce kız meselesi yüzünden husumet bulunan M.Y.’nin olayı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

1 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
2 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
3 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
4 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
5 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
6 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
7 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
8 / 8

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.