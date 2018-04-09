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Konya’da piknik alanında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Konya’da piknik alanında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Konya’da piknik alanında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Fidanlık Caddesi Hadimi Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Emin Ö., bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Emin Ö., ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin Ö.’nün bacağındaki atar damarının kesildiği ve aşırı kan kaybı nedeniyle 6 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren Bekir A., İsmail K., Mustafa T. ve Mevlüt O. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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