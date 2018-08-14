Konya'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yapanlar olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bugün düzenlediği operasyonda 1'i kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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