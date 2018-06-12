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Konya'da selin bilançosu; 166 ev ve iş yerini su bastı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

KONYA'da, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerlerinde oluşan hasarlar, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerlerinde oluşan hasarlar, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Kentte 166 ev ile iş yerini su basarken, 3 otomobil de suyun akıntısıyla sürüklendi. Konya'da, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, özellikle merkez Meram ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 29,6 kilo yağışın düştüğü ilçede 14 mahalledeki 121 ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde ise 7 mahalledeki 45 yeri su bastı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Yağışın sele dönüştüğü bölgede, park halindeki 3 otomobil, suyun akıntısıyla sürüklendi. Su basan İhsaniye Alt Geçidi'nde ise sürücüler, güçlükle ilerledi. Belediye otobüsünün içini de su basarken, bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI Öte yandan itfaiye ve AFAD ekipleri, selin meydana geldiği bölgelerde, bugün sabah saatlerinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespit çalışmalarının gün boyu sürdürüleceği belirtildi. Bazı noktalarda su tahliye çalışması yapılırken, ekipler de yıkılan istinat duvarları, patlayan su boruları ile göle dönen caddelerde temizlik ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. 'PERİŞAN OLDUK' Selde otomobili sürüklenen Nuriye Oruç, "Önce dolu yağdı sonra şiddetli yağmur başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra sel geldi, önüne ne katığıyla götürdü. Perişan olduk. Benim aracımda hasar oluştu. Zararımın karşılanmasını bekliyorum" diye konuştu. Evi ile bahçesi su basan Hediye Özcan ise "Bahçemde eşyalarım vardı. Her şeyimi sel aldı, götürdü. Zararım var, giderilmesini istiyorum" dedi.

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