Konya'da silahlı, bıçaklı kavga : 7 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışan kişilerin yakınları, olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Işıklar Mahallesi Kaygusuzbaba Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmalarla M.G. (15), Emre B. (18), Metin Y. (18), E.K. (15), Ramazan D. (38), Sefa A. bıçakla, A.C. (17) ise taşla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavga eden grubun yakınları ise olayı görüntülemeye çalışan bölgesel yayın yapan bir televizyonun haber ekibine ve aracına saldırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
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