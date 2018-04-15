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Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Konya’da çıkan kavgada Suriye uyruklu iki kişi kuru sıkı tabancayla vurularak yaralandı.Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi Ahu Evren Sokak üzerinde meydana geldi.

Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya’da çıkan kavgada Suriye uyruklu iki kişi kuru sıkı tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi Ahu Evren Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuru sıkı tabir edilen tabanca ile Suriye uyruklu Ayman M. (20) ve Velit D. (22) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak kaçarken, yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı

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