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Konya’da şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye balğı Ömeranlı Mahallesinde ikamet eden 62 yaşındaki Feti Bayram’a ulaşamayan yurt dışındaki akrabaları durumu jandarmaya haber verdi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye balğı Ömeranlı Mahallesinde ikamet eden 62 yaşındaki Feti Bayram’a ulaşamayan yurt dışındaki akrabaları durumu jandarmaya haber verdi. Adrese giden jandarma ekipleri, çağrılara cevap verilmemesi ve zilin çalınmasına rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir marifetiyle eve girdi. Evde arama yapan jandarma, Feti Bayram’ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin eve gelerek yaptığı kontrolde ise Feti Bayram’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 5-6 gün önce hayatını kaybettiği anlaşılan Feti Bayram’ın cenazesi savcının ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Akara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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