Konya’da tahta yüklü tır devrildi: 1 ölü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tahta yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 10. kilometresinde bulunan kaçış rampaları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Güç (51) idaresindeki 34 GV8106 plakalı tahta yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yaklaşık yüz metre süründükten sonra kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü Yavuz Güç’ün yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada yol kenarına konulan sürücüye ait ayakkabılar görenleri hüzünlendirdi. Sürücü Yavuz Güç’ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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