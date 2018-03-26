Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Ş. yönetimindeki 11 EL 748 plakalı otomobil, Hatunsaray Mahallesinden Konya merkez istikametine doğru seyir halindeyken, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Coşkun K. idaresindeki 42 COJ 29 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Coşkun K’nin eşi Emine Kıcık (19), otomobilin ön camından yola fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Emine Kıcık, araç sürücüleri Coşkun K, Kamil S. ile Kamil S’nin aracında bulunan 6 aylık oğlu A.E.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim Araştırma ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Kıcık, hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum