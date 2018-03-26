HABER

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Ş. yönetimindeki 11 EL 748 plakalı otomobil, Hatunsaray Mahallesinden Konya merkez istikametine doğru seyir halindeyken, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Coşkun K. idaresindeki 42 COJ 29 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Coşkun K’nin eşi Emine Kıcık (19), otomobilin ön camından yola fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Emine Kıcık, araç sürücüleri Coşkun K, Kamil S. ile Kamil S’nin aracında bulunan 6 aylık oğlu A.E.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim Araştırma ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Kıcık, hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.