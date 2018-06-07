Konya'da traktör devrildi: 1 ölü

Tolga YANIK / KONYA (DHA) KONYA'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Yakup Birer (72) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi Salalı Yaylası Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Birer yönetimindeki 42 KV 244 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup Birer, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Birer'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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