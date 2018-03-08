Konya’da traktörle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya Karayolunun 10. kilometresinde bulunan Bostandere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman B. (59) idaresindeki 42 K 9148 plakalı traktörle Recep B. yönetimindeki 42 KB 587 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Süleyman B. ile her iki araçta bulunan Ali S. (52), Makbule B.(59) ve Mehmet B. (36) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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