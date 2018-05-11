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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, şebeke üyesi olduğu belirtilen 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili adreslerde yapılan aramaların sürdüğü belirtildi.

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