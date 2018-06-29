Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkokit Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Evlerde 'Oscar' adlı eğitimli köpekle arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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