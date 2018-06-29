HABER

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

KONYA'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkokit Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Evlerde 'Oscar' adlı eğitimli köpekle arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Evlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riskiEvlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riski
Anamur'da orman yangınıAnamur'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.