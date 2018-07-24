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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün operasyon düzenledi. Operasyonda İsmail K., Mehmet B. ve Yaşar E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 13 gram esrar, 11 gram skunk ve 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şebeke üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerden G.M.'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü, diğer şüpheli F.B.'nin de 3 gün önce askere gittiği belirtildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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