HABER

Konya’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki ve teknik takibi yapılan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen Bahattin K.’nın (58) bir otobüs ile Seydişehir’e geldiği bilgisine ulaşan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti.

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki ve teknik takibi yapılan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen Bahattin K.’nın (58) bir otobüs ile Seydişehir’e geldiği bilgisine ulaşan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Otobüsü Bozkır kavşağında durduran polis, Bahattin K.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramada ekipler 36 gram satışa hazır eroin ele geçirdi. Polis daha sonra şüpheli Bahattin K.’nin Yenicami Mahallesi okullar bölgesinde bulunan evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramada uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ile hap ele geçirdi. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bahattin K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu operasyonu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.