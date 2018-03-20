Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8,5 kilo eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 160 bin lira değerinde altın ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan, Y.Ş. ve O.Ş.'ye ait adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kümes içindeki bölme ile bahçe duvarına gizlenen 8,5 kilo eroin, ruhsatsız 2 tüfek, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği üzerinde durulan yaklaşık 160 bin lira değerinde altın takı ele geçirildi.