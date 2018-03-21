Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçesinde ve çevre mahallelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda farklı mahallelerde bulunan 11 ayrı adreste yapılan aramada S.K., R.K., E.T., HB.K., B.G., M.C. ve A.H. gözaltına alındı. Şüpheliler Kulu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan ev ve üst aramalarında 200 gram, esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.