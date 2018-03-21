Konya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçesinde ve çevre mahallelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda farklı mahallelerde bulunan 11 ayrı adreste yapılan aramada S.K., R.K., E.T., HB.K., B.G., M.C. ve A.H. gözaltına alındı. Şüpheliler Kulu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan ev ve üst aramalarında 200 gram, esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum