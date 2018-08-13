Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen 9 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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