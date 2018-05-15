Konya'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 13 tutuklama

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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