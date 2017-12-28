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Konya'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 18:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

YANGIN SOBADAN KAYNAKLANMIŞ

Konya'nın Ilgın ilçesinde Cafer Salır ile 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapora göre, sobadaki gaz sıkışması nedeniyle odayı karbonmonoksit gazının kapladığı, bu sırada sıçrayan kıvılcımların eşyaların tutuşmasına neden olduğu bildirildi. Çocuklarının yardım çığlıklarına koşan Cafer Salır'ın kapıyı açmasıyla birlikte alevlerin oksijenle temas etmesi sonucu patlama meydana geldiği saptandı.

DEMİR PARMAKLIKLAR NEDENİYLE PENCEREDEN ÇIKAMAMIŞLAR

Çocuklardan birinin yatağında uyurken, ikisinin cesedinin ise pencere önünde bulunduğu ifade edildi. Pencereye koşan çocukların, demir parmaklıklar nedeniyle dışarı çıkamadığı üzerinde duruldu. Yardıma koşan Cafer Salır'ın ise bastığı yarısı yanmış olan kanepenin çökmesi sonucu ayaklarının sıkıştığı ve buradan kurtulamadığı belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının çıkığı odanın yaklaşık 9 metrekare olduğuna dikkat çekerek, sobanın 15 metrekareden düşük bir odaya kurulması gerektiğini kaydetti.

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