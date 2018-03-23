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Konya’da yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinin yanında bulunan mantolama malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, ilçeye bağlı Boyacı Ali Mahallesi’nde Erhan Bingöl’e ait iş yerinde çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinin yanında bulunan mantolama malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Boyacı Ali Mahallesi’nde Erhan Bingöl’e ait iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin yanında bulunan mantolama malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, iş yerine sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen Adem Bingöl ve Semih Bingöl, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan boya malzemelerinin de bir kısmının zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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