Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Konya- Aksaray karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Malatya'dan Konya'ya giden İbrahim Şaşkın (44) yönetimindeki 44 BT 888 plakalı yolcu otobüsü, sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada otobüsdeki 46 yolcudan 1'i ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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