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Konya’daki FETÖ/PDY soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 818 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 453 kişinin tutuklandığı ve 2 bin 672 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığı açıklandı.Konya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 15 Mart 2018 tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısı açıklandı.

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 818 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 453 kişinin tutuklandığı ve 2 bin 672 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığı açıklandı.
Konya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 15 Mart 2018 tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısı açıklandı. Açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 818, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 672’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

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