Konya’daki FETÖ/PDY soruşturması

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 818 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 453 kişinin tutuklandığı ve 2 bin 672 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığı açıklandı.
Konya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 15 Mart 2018 tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısı açıklandı. Açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 818, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 672’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Menbiç görüşmesi ertelendi!
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum