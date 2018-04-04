Konyaspor’un küçük taraftarı yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Konyaspor’un küçük taraftarı, tedavi gördüğü hastanede 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 25 Mart Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak markete giden Alperen Öztaş’a (11) araba çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Öztaş, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu süre zarfında Atiker Konyaspor taraftar grubu ve çok sayıda vatandaş küçük Alperen için sosyal medyada dua ve kan bağışı kampanyası başlattı. Alperen, yapılan müdahalelere rağmen tedavisinin 11’inci gününde hayatını kaybetti.
"Alperenimizi kaybettik"
Alperen için Atiker Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Atiker Konyasporumuzun büyük taraftarı, güzel yavrumuz Alperen Öztaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Onu unutmayacağız. Aziz hatırasını yaşatmaya çalışacağız. Alperenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.
Alperen’in cenazesinin yarın Hacıveyis Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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