Konya'ya şehit ateşi düştü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamından Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen'in (22) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Şehit Nurullah Secen'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.
FOTOĞRAFLI
Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı
Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
İtalya'da Yargıtay'dan Facebook kararı: Başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak suç
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum