Konya'ya şehit ateşi düştü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamından Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen'in (22) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Nurullah Secen'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.

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