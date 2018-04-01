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Konya’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Konya’nın Karapınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Dut’un ailesinin Konya’nın Ereğli ilçesinde ikamet ettiği ve iki gün önce çocuklarının yaralandığı haberini alarak Siirt’e gittikleri öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Emre Dut’un cenazesinin saat 17.00 sıralarında Konya’ya getirilmesi bekleniyor.
30 Mart’ta yapılan saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ile 4 asker yaralanmıştı. Saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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