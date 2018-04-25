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Konya’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak Köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur(28) şehit düştü.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak Köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur(28) şehit düştü. Şehidin acı haberi Seydişehir İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ve diğer yetkililer ile birlikte şehidin ailesinin yaşadığı Kızılcalar Mahallesindeki baba evinde yakınlarına verildi. Cesur’un yakınları için sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit İsmail Cesur’un 15 gün önce nişanlandığı öğrenildi. Cesur’un 10 gün önce yeniden birliğine döndüğü belirtilirken, yaz aylarında evlenmeyi planladığı öğrenildi.
Öte yandan, şehidin kardeşi Mustafa Cesur’un da Aydın’da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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