Konya'ya şehit ateşi düştü

Tolga YANIK/ILGIN (Konya), (DHA) - GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle sabah saatlerinde girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadime Cevizci'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Cevizci'nin, bu sırada, Konya Numune Hastanesi'nde belinden ameliyat olan babası Ömer Cevizci'nin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtildi. Şehidin eşi Sümeyye Cevizci'nin ise acı haberi Giresun'da aldığı öğrenildi.

Şehit Ali Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.

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