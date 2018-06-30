HABER

Kooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:03 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Öztürk (72), sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Kooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Öztürk (72), sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.
Defne ilçesindeki Harbiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Öztürk, sabah saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Öztürk'e ulaşamayan yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Bölgeye gelen sahil güvenlik botundaki ekip, yaptığı aramada Yunus Öztürk'ü denizde hareketsiz halde buldu. Kıyıya çıkarılan Öztürk, hazır bekleyen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen Yunus Öztürk'ün yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Taşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldıTaşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldı
Tarlada sap toplayan aracın altında kalan işçi öldüTarlada sap toplayan aracın altında kalan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.