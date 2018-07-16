Kooperatif başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki bir iş hanının 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö., kooperatif binasına gelerek henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Başkan Oktan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Oktan, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Oktan'ın sağ bacağından yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri kooperatif binasında çalışma yaparken, kaçan zanlı polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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