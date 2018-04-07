HABER

Kopan bacak kuyuya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, jeotermal sondaj sahasında, kabloların dolaşması sonucu kopan bacak kuyuya düştü.Olay, geçtiğimiz hafta içerinde Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal sondaj kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, jeotermal sondaj sahasında, kabloların dolaşması sonucu kopan bacak kuyuya düştü.
Olay, geçtiğimiz hafta içerinde Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal sondaj kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan Halil İbrahim Mısırlı (38), jeotermal sondaj kuyusunda çalıştığı esnada, bacağına sondaj kuyu kablosu dolaştı. İş kazasında yaralanan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişirken, kabloya dolaşan bacağın koptuğu ve kopan uzvun kuyuya düştüğü öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağ bacağı kopan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Haftsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaşanan feci kazanın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri koparak kuyuya düşen uzvun, jeotermal kuyusundan çıkarılması için çalışma başlatırken, işçinin kopan uzuvları çıkarılamadı.
Öte yandan, yaşanan feci iş kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadıEski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Flaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyorFlaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.