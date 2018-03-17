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Kopan parmağı hastanede kayboldu, o anlar kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

İzmir’de bir hastanın iş kazası sonrası kopan parmak ucu kaybolurken, sağlık personelinin parmağı arama anları kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Balçova Ekrem Güer Sokak’taki terlik imalathanesinde meydana geldi.

İzmir’de bir hastanın iş kazası sonrası kopan parmak ucu kaybolurken, sağlık personelinin parmağı arama anları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Balçova Ekrem Güer Sokak’taki terlik imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede kumaş kesme makinesi bölümünde çalışan Özlem Aksoy parmağını makineye kaptırdı. Parmağı kopan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrol sonrası iddiaya göre, genç kadının parmağından kopan parçasının kendisine geri verildiği, dikilemeyeceği söylendi.

Parmağının bulunmasını istedi
Yaşadığı ağrı sonrasında parmağının dikilemeyeceği iddia edilen genç kadın ise kendisine kopan parmağının verilmediğini belirterek hastane yetkililerinden parmağının bulunmasını istedi. Bunun üzerine Acil Servis’te yapılan aramada parmak bulunamadı. Acil Servis yetkilileri ve Acil Servis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy’un da müdahil olduğu olayda, acil servisin içine bir çarşaf serilerek tıbbi atıklar ve çöpler dökülerek, kaybolan parmak arandı. Bu esnada yaşananlar ise acilde yatan hasta ve hasta yakınları tarafından saniye saniye kayda alındı. Aramalara rağmen ise yapılan kopan parmak bulunamadı.

Hastane soruşturma başlattı
Olayla ilgili açıklama yapmak istemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, olayda kopan parmağın hastaya kendi uzvu olduğu için teslim edildiğini ancak yine de ortada kaybolan parmak nedeniyle konunun daha iyi incelenmesi ve araştırılması için soruşturma başlattıklarını belirtti.

Suç duyurusunda bulunacak
Hastanede o gün görev yapan doktorlar ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Özlem Aksoy ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

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