Kopan yüksek gerilim hattı korkuttu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması, çevre sakinlerini korkuttu.

Olay, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama sesi geldi. Ardından da elektrik direklerine bağlı tellerin bazıları koparak sokak içine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler panik yaşadı. Mahallenin elektriği ise kesildi.

Olay yerine gelen polis, sokakların giriş ve çıkışlarını ekip otosuyla ve plastik sandalyeler ile kapattı. Ekiepler, kopan kabloları yerden kaldırdı, arızayı onardı.

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