Köpeğe çarpıp kaçan resmi plakalı aracın sürücüsüne soruşturma açıldı

Karabük’te yol kenarında yürüyen köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden resmi plakalı aracın sürücüsü hakkında soruşturma açıldı.

Bayır Mahalle üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan resmi plakalı bir otomobil, kaldırımdan yola inen köpeğe çarptıktan sonra hız kesmeden yoluna devam etmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın basında da yer almasının üzerine Karabük Valisi Kemal Çeber kazaya karışan resmi plakalı aracın en kısa sürede tespit edilerek görevlileri hakkında soruşturma açılmasını istedi. Bunun üzerine yapılan incelemelerde resmi plakalı aracın Karabük İl Özel İdaresine ait olduğu tespit edildi.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan olayın kendileri açısından üzücü olduğunu belirterek, köpeğe çarpıp kaçan sürücü hakkında idari soruşturma açıldığını söyledi.