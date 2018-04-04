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Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kendi hayatını tahliye attı.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’ndan sanayi istikametine gitmekte olan ve bir fast foodda kurye olarak çalışan 11 BB 935 plakalı motosiklet sürücü Muhammet Aydın’ın eski belediye kavşağına gelmeden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

Bilecik’te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kendi hayatını tahliye attı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’ndan sanayi istikametine gitmekte olan ve bir fast foodda kurye olarak çalışan 11 BB 935 plakalı motosiklet sürücü Muhammet Aydın’ın eski belediye kavşağına gelmeden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için fren ve manevra yapan Aydın’ın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada sürücü Muhammet Aydın yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapmasının ardından, motosiklet kaza yerinden kaldırıldı.

Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

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