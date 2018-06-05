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Köpeğe çarpmamak  için kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

 - NİĞDE’de yoldaki köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkan otomobil, bir partmanın bahçesine uçtu.

Köpeğe çarpmamak  için kaza yaptı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de yoldaki köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkan otomobil, bir partmanın bahçesine uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, merkeze bağlı Efendibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 51 EN 129 plakalı otomobilin sürücüsü Hamza Vural, bir anda yola çıkan köpe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Vural, kazayı yara almadan atlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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