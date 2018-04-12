Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 2 yaralı

Düzce’nin Otluoğlu köyü sapağında aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aydınpınar köyü yolu Otluoğlu köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydınpınar istikametinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Muharrem Kurt idaresindeki 81 DE 582 plakalı otomobilin önüne aniden köpek çıkınca, sürücü manevra yapmak istedi. Sürücüsünün manevrası ile kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobil ters döndü. Sürüklenmeye başlayan araç yaklaşık 50 metre giderek yol kenarında durabildi. Kaza anında otomobildeki sürücü ve yanında bulunan yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, araçta bulunan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale etmesini istemediler.
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