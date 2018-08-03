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Köpeğe eziyet iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

KAYSERi'de aracın arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü öne sürülen H.K, polis tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de aracın arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü öne sürülen H.K, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 30 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi bağlı Alınteri Caddesi'nde meydana geldi. H.K.'nın aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçlamasıyla H.K.'yı gözaltına aldı.
Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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