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Köpeğe şiddete 625 lira para cezası ve 'hayvan sahiplenme' yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

MANİSA'da köpeğine şiddet uygulayan Z.K.'ye 625 lira para cezası kesilip, hayvan sahiplenmesi de yasaklandı.

Köpeğe şiddete 625 lira para cezası ve 'hayvan sahiplenme' yasağı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da köpeğine şiddet uygulayan Z.K.'ye 625 lira para cezası kesilip, hayvan sahiplenmesi de yasaklandı. Ayrıca şiddete uğrayan hayvanla birlikte aynı kişiye ait bir başka köpek de koruma altına alındı.
Manisa'da yaşayan bir kişinin köpeğini tokatladığı görüntü, sosyal medyada paylaşıldı ve tepki topladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, konudan haberdar olunca harekete geçti. Yetkililer, görüntülerdeki kişinin Z.K. olduğunu belirledi. Z.K.'nin köpeğe kasıtlı kötü davrandığı, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiği tespit edildi. Araştırmalarını yoğunlaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri; polis ve Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları hizmet ekipleriyle Z.K.'ye ulaştı. Şiddete uğrayan hayvanla birlikte evdeki diğer köpekler korumaya alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Z.K.'nin ifadesinde alkollü olduğunu söylediğini belirtti. Bayil, "Z.K., köpeğinin tavukları yakalayarak boğduğunu, bunu yapmamasını istediği için köpeğini uyarı amaçlı tutup çektiğini, kendisinin de hayvansever olduğunu ifade etmiştir. Köpeklere, Z.K.'nin rızasıyla el konularak, koruma altına alınmıştır. İnceleme sonucunda, Hayvanları Koruma Kanunu'na yer alan 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak. Acımasız ve zalimce işlem yapmak. Dövmek, aç ve susuz bırakmak. Aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak. Bakımlarını ihmal etmek. Fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesine göre işlem uygulandı. Z.K.'nin köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığı, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiği anlaşılmış olup, 625 lira idari para cezası uygulanarak, bundan böyle hayvan sahiplenmesi de yasaklanmıştır" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri, şiddete uğrayan köpek ile Z.K.'ye ait kulübede bulunan diğer köpeği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti. Veterinerler, köpeklerinin sağlık kontrollerini yaptı. Şiddete uğrayan köpeğin vücudunun bazı yerlerinde darp izlerinin olduğu tespit edildi.

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Köpeğe şiddete 625 lira para cezası ve 'hayvan sahiplenme' yasağıKöpeğe şiddete 625 lira para cezası ve 'hayvan sahiplenme' yasağı

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