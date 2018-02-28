Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Tarsus'ta sokak köpeğine tecavüz eden adam, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Olay esnasında cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şahıs, gözaltına alındı.

İddiaya göre; 40 yaşındaki Y.G. isimli evsiz şahıs, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 75. Yıl Gösteri Merkezi fuar alanı yakınlarında, bir sokak köpeğinin yanına giderek sevmeye başladı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Etrafta kimsenin olup olmadığını inceleyen Y.G., bir süre sonra Gösteri Merkezi tribünleri altında kendisi için yaptığı çadırdan barınağa doğru yöneldi. Köpekle birlikte içeri giren şahsın durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, çadırın olduğu noktaya gittiler.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başlayan vatandaşlar, çadırın giriş perdesini açtıklarında, Y.G.'nin köpeğe tecavüz ettiğini kayda aldılar.

Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı. Şahsın GBT'sinde birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

ZOOFİLİ (ZOOSEKSÜELİTE) NEDİR?

Zoofili ya da zooseksüelite, hayvanlarla cinsel ilişki bağımlılığı olarak adlandırabileceğimiz durum vicdani ve ahlaki boyutunun yanında ciddi bir seksüel psikopatidir. Zoosadizm denen bir başka psikopati hali de havyanlarla cinsel münasebet bağımlılığına ek olarak, hayvan vücuduna uygulanan acı verici faaliyetlerden zevk duyma durumudur.