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Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 14:15 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Y.G isimli bir vatandaşın Tarsus Kültür Merkezi yanındaki bir barakada köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.

Tarsus'ta sokak köpeğine tecavüz eden adam, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Olay esnasında cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şahıs, gözaltına alındı.

İddiaya göre; 40 yaşındaki Y.G. isimli evsiz şahıs, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 75. Yıl Gösteri Merkezi fuar alanı yakınlarında, bir sokak köpeğinin yanına giderek sevmeye başladı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Etrafta kimsenin olup olmadığını inceleyen Y.G., bir süre sonra Gösteri Merkezi tribünleri altında kendisi için yaptığı çadırdan barınağa doğru yöneldi. Köpekle birlikte içeri giren şahsın durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, çadırın olduğu noktaya gittiler.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başlayan vatandaşlar, çadırın giriş perdesini açtıklarında, Y.G.'nin köpeğe tecavüz ettiğini kayda aldılar.

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı. Şahsın GBT'sinde birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Köpeğe tecavüz etti, serbest bırakıldı! Karara mahalleli tepkili...Köpeğe tecavüz etti, serbest bırakıldı! Karara mahalleli tepkili...

ZOOFİLİ (ZOOSEKSÜELİTE) NEDİR?

Zoofili ya da zooseksüelite, hayvanlarla cinsel ilişki bağımlılığı olarak adlandırabileceğimiz durum vicdani ve ahlaki boyutunun yanında ciddi bir seksüel psikopatidir. Zoosadizm denen bir başka psikopati hali de havyanlarla cinsel münasebet bağımlılığına ek olarak, hayvan vücuduna uygulanan acı verici faaliyetlerden zevk duyma durumudur.

KORKUNÇ RAKAMLAR

Dünya çapında ele alındığında hayatında en az bir kez hayvan ile cinsel münasebette bulunanların topluma oranı, erkeklerde %8 kadınlarda ise %3.6’dır. Dahası, bu oran kırsal bölgede yaşayanlarda % 40-50 oranına kadar yükselebilmektedir. (ref. Kinsey raporları).

Hayvanla cinsel ilişkiye girmek, edilgen durumda cinsel ilişkiye zorlanan hayvan için vahşice ve insanlık dışı sonuçlar doğururken, zoonoz’un (yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) insanlar arasına geçişini de kolaylaştırır.

Zoofili, eylemi yapan kişi açısından psikolojik anlamda incelenirken; tecavüzün mağduru konumundaki hayvan açısından davranışbilimsel, psikolojik ve–maalesef- cerrahi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ve acı olan da kişileri bu eyleme sevk eden ruh durumu bir yana bırakıldığında, hayvanlarla cinsel ilişki, tür gözetmeksizin yayılmaya devam etmektedir.

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Köpeğe tecavüz Mersin

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
memleket müslüman dolu!!
sen ne demek istiyon bunun müslümanlarla ne alakasi var bunlar sizin gibi ALLAH korkusu olmayan kişiler
asansörde halvet olanlardan yorgana sulananlardan dişi sinek görse tahrik olanlardan ne beklersin zavallı köpek.
köpeğin yaşı küçük ise evlenir kurtulur .....
nedir bu ahlak bozuklugu nedir bu resillik...
@deli_poyraz_401 Adamı savunmuyorum ama şu bel soğukluğu hastalığının tedavisi için bu şekil davranmak gerekiyormuş. Öyle duydum emin değilim tabii ki. Allah bu duruma düşürmesin.
kansız karaktersiz pislikler daha ne demeli bunlara
yaw şu açık sitelere erişim engelini kaldırın da bu pisliklerin gözü doysun. yoksa bu bastırılmış bilinç altına işlemiş gözü dönmüş insanlar daha çok can yakacak.
akp Türkiye'si. Şaşırmayın utanın sizin eseriniz bunlar.
@onlychp SİZİN AVCILAR TEŞKİLATI PARTİ OTOBÜSÜNDE TRAVESTİLERLE BASILDI NE CABUK UNUTTUN ÇAPULCU
dunyada en fazla transeksuel vıdeosu ızlemede turkıye dunyada ılk 3 e giriyor, izleyenlerin hepsi de akepeli
taş yağacak taş ahlaksızlık almış başını gitmiş Pompei gibi taş kesilecek ortalık ama nerde
YETKİLİLER DERHAL ÇOK ACİL BU TÜR SAPIK KUDURMUŞLARA İDAM ÇIKARILMALI . KÖPEĞE TECAVÜZ EDEN ALLAH KORUSUN YARIN ÖBÜR GÜN ISSIZ VEYA KARANLIKTA YÜRÜYEN BAYANA HAY HAY TECAVÜZ EDECEKTİR. YEMİN EDERİM ERKEKLİĞİMDEN UTANIR OLDUM . LANET OLSUN PİSLİKLER
İnşallah hastalık bulaşır, ölsem diye yalvarır rabbime. İyi ki ahiret var...
ALLAH'IM SEN BU İNSANI KAHRU PERİŞAN ET YAZIK YA DİLSİZ KULLARA
Ülke ne hale geldi be.
İNSANA TECAVÜZÜN AYNI CEZA VERİLMELİDİR..ALLAH MUHAFAZA NEDİR BUUUU???? HANGİ AKIL İNSAN İNSAN YAPARMI .BAŞKA BİR HAYVANIN BİLE HAYVANA YAPMADIĞINI???????????
öldürsenize ne kamerası
siz kimsiniz ne biçim insansınız. nereden geldiniz. manyak bunlar be manyak.
Daha neler göreceğiz şu garip dünyada
aslında bunlar hep vardı..nasıl teknoloji ilerledi de kamera ve cep telefonu bu kadar yaygınlaştı.sosyal medya bu kadar çok kişi tarafından kullanılıyo..o gün bugündür bunları görür işitir olduk..yoksa bunlar hep vardı..taaaa M.Ö. bile..şaşırmayın.yeni türeyen bir ırk değil bu..
Eskiden tıp ilerlemeden önce halk arasında bel soğukluğuna köpekle ilişkiye girerseniz kurtulursunuz inancı vardı hala devam ediyor galiba başka açıklaması olamaz çünkü
doğmaması gereken o kadar çok insansı yaratık var ki!
süslüman dünyası!!!
adana mersin tarsus ucgeni
ver mehteri :)
çukurova.. şaşırmamak lazım
Tiksiniyoruz artık bu tür olayların haberlerini okudukça. İnsanız diye ortalıkta dolaşan cani ruhlu sapık zihniyet bitmediniz gitti çoğalıyorsunuz sanki. Nereden çıktınız bunca psikopat Allah bildiği gibi ceza versin.
toplum olarak ders almak gibi bir huyumuz yok ne yazıkki böylelerinin ç...ünü keseceksin olay kapanacak bak bakalım başkaları böyle birşeye cesaret edebilecek mi ??
Bu ne pislik iğrençlik yaw
millet kafayı kırdı ..
Allah'ım nereye gidiyoruz...
yaşasın akp eyyyy müslümanlar görün ne hale düştü bu ülke allah topunuzun evini ocağını söndürsün inşallah
Simdi bunu yapan adama esegin seyini sokmak mestehap degilmi sizcede yermisin yemezmisin
SEVGİLİ DEVLET BÜYÜKLERİ O ÇOK " DEĞERLİ" VAKTİNİZİ KİMYASAL HADIMDIR İDAMDIR - Kİ İDAM BENCE KURTULUŞ OLUR- FALAN HARCAMAYIN.. """KÖKÜNDEN""" HALLEDİN SORUNU BAKIN BAKALIM Bİ DAHA BİRİSİ CESARET EDEBİLİYOR MU HAYVANLARA ÇOLUĞA ÇOCUĞA :@ İNSAN DELİRİR BU MEMLEKETTE...
millet azmıs a.m.k kimisi küçük kıza tecabü eder kimisi hayvana asıl hayvan olanlar bunlar
İyi ki müslümanız
VURUN ÖLDÜRÜN BUNU.. BU GÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA NELER YAPAR
bu neyin kafası , ne kullanıyor bu insanlar yazacak söz edecek hakaret yok bunun hiç bir dil de din de karşılığı yok açıklaması yok ...
@oozn: Senin nikinden belli adamın yaptığını tasvip etmen.."Z" harfini "O"ların başına al yalnışın düzelir.
Bu ne iğrençliktir,nasıl bir sapıklıktır bu yahu... hemen asın gitsin ..
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