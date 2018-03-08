Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı

Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Sokak'ta sabah saatlerinde restoranda garson olarak çalışan T.K., iddiaya göre, restoran sahibi Y.S.'nin kangal kırması 4 yaşındaki 'Lord' isimli köpeğine yemek götürdü. T.K., işletmeye 2 sokak uzakta, evin bahçesindeki kulübede bağlı duran köpeğe tecavüz etti. Olayı gören mahalle sakinleri T.K.'ye tepki gösterdi. Kulübenin etrafında toplanan kalabalık, T.K.'yi tartakladı. Kente 2 ay önce gelerek restoranda işe başladığı öğrenilen T.K., mahallelinin elinden kurtulup kayıplara karıştı.

'SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'



Olayın görgü tanıklarından K.B., "Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bodrum'da her yıl hayvan zehirlemeleri ve katliamları yaşıyoruz. Bir bu eksikti; bu da oldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu genç psikolojik olarak hasta olabilir. Tedavi edilmeli" dedi.

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik de "Arkadaşımız ile hemen olaya müdahil olduk. Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunduk. Artık hayvanlara bu tür rezilce işkenceler yapılmasını önlemek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Öte yandan T.K.'nin tartaklanma görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)