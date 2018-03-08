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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yemek götürdüğü köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki T.K., mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahallelinin tartakladığı T.K. kayıplara karışırken, Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, suç duyurusunda bulundu.

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı

Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Sokak'ta sabah saatlerinde restoranda garson olarak çalışan T.K., iddiaya göre, restoran sahibi Y.S.'nin kangal kırması 4 yaşındaki 'Lord' isimli köpeğine yemek götürdü. T.K., işletmeye 2 sokak uzakta, evin bahçesindeki kulübede bağlı duran köpeğe tecavüz etti. Olayı gören mahalle sakinleri T.K.'ye tepki gösterdi. Kulübenin etrafında toplanan kalabalık, T.K.'yi tartakladı. Kente 2 ay önce gelerek restoranda işe başladığı öğrenilen T.K., mahallelinin elinden kurtulup kayıplara karıştı.

'SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Olayın görgü tanıklarından K.B., "Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bodrum'da her yıl hayvan zehirlemeleri ve katliamları yaşıyoruz. Bir bu eksikti; bu da oldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu genç psikolojik olarak hasta olabilir. Tedavi edilmeli" dedi.

bodrum kopege tecavuz

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik de "Arkadaşımız ile hemen olaya müdahil olduk. Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunduk. Artık hayvanlara bu tür rezilce işkenceler yapılmasını önlemek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Öte yandan T.K.'nin tartaklanma görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
Çocuk parkında köpeğe tecavüz ederken yakalandı!Çocuk parkında köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
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Köpeğe tecavüz bodrum Muğla

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Köpeğe tecavüz etmek nedir arkadaş ya tam kafayı üşüttünüz harbiden Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Sıktın ama hep aynı cümleler.
bu çocuğu bu hale getirmenin, çocuğa zararını tahmin etmek için pedagog olmaya gerek yok. Çocuk ve büyük bir hata yapmış ama sonuçta adı üstünde çocuk.
@brve0000 çocuğu bir de yetiştirmek önemli. ortalıkta suç işlesin diye yetiştirilmez. ha çocuk da değil pek. 16 yaşında. biz onun yaşındayken alnımızın teriyle çalışıp ekmek parası kazanıyorduk. kimsenin namusuna bile bakmadık ne köpeği. anasından babasından ne görürse o olur çocuk.
ne istiyosunuz hayvanlardan cinsi sapıklar ne istiyosunuz ağızları va dili yok bir ekmeğe muhtaç hayvanlardan ne istiyosunuz onlar değil siz hayvansınız
bunları skp sonra asacaksın, bulaşıcı hastalık gibi millette uckur işi gidiyor ne sapık millet olduk mu yoksa öyle mi olması isteniyor. bu haberler patladı gidiyor.
bune açlık yaa :))
şaka gibi ya başka ülkede söyleyin inanmazlar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
kadınlar bitti köpeklere tecavüz başladı nasıl bir millet olduk biz ????
Çocuk diyoruz; son derece yanlış hata yapmış! Peki bu çocuğa yapılan muamele doğru mu? Sizin yaptığınız hatanın, çocuğun yaptığı hatadan farkı ne? Artık köpeği topluma kazandırırsınız..!
millet iyicene yoldan cıktı
bu gün bir düğün yapmak en az 100 bin tl türk kızları çıldırdı . devlet evlenmek istiyenlere harcamayı yasaklamalı mesala 50 bini gecen her kız babasından 200 bin tl devlet vergi almalı vermiyenide hapse atmalı yada hacizle almalı bir düşünün 8 bilezik 30 bin tl 30 eşya 20 salon 20 diğerleri alsana 100 bin bunun yüsüğü küpesi yemeği elbisesi 120 bin en sadesi ondan sonra düğünün ertesi günü damat altınları satmak ister kıriz çıkar alacaklılar kapıya dayanır alsana boşanma nedeni
@gumusoglu cunku bızım toplumuzda erkek tarafını düşman cepheden ganımet alır gıbı ha babam ıstıyorlar ondan sonra borçlandırıyorlar evleneceklerı
Çocuğun yaptığı çok yanlıs ama bi konuya dikkat çekelim 16 yasında ... 16 yasında bi kız kendi rızasıyla da olsa cinsel beraberlik yaşayınca istismar oluyor ve erkek en ağır şekilde ceza alıyor neden ? 16 yaşındaki insanın rızası olmaz .. bu çocuk kaç yasında 16 kendi rızasıyla yapmamış oluyor mantıken linç yerine tedavi edilmeli ama toplum öyle bi hale gelmiş ki herkes saldıracak linç edecek bişeyler arıyor
sapık millet olduk
kimbilir nerden geldi bodruma...
polise bomba atarken ölünce çocuk oluyor köpeğe saldırınca sapık. medya da sapık. her gün köpek tecavüz haberi verince o yaştaki bi çocuk aklında yoksa bile ulan oluyo muymuş öyle diyebilir. memlekette yıllardır köpek eşek muhabbeti döner bunlar yeni değil. cezası verilsin ama bu tip çocukların aklına da karpuz kapuğu sokuyor demek ki.
Yuh ya noluyoz böyle off of
Bu ülke de 3 yaşındaki bebeğe tecavüz edilirken kimseden çıt çıkmadıysa bir köpek içinde konuşmayın!!!
hiç köpeklerin insanlara tecavüz ettiğini gördünüz mü yok ama onlar hayvan biz insan
Her gün TV gazete bilimum yerlerde kadını erkeği kendini teşhir eden film dizi program vs. Cogalarak Toplumun ahlakına dinamit koyarlarsa sonuclari daha vahim hal almaya baslayacaktir
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